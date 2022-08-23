Челси готов отдать 70 миллионов за звездного одноклубника Миколенко
Лондонский клуб не оставляет попыток переманить в свой состав форварда Эвертона Энтони Гордона.
"Ириски" не хотят отпускать одного из своих лидеров во время этого трансферного окна. Клуб уже даже отклонил предыдущее предложение Челси, составившее 50 миллионов евро.
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По информации Sky Sports, лондонцы не настроены отступать и приготовили новое предложение на 70 миллионов. Если Эвертон согласится продать Энтони Гордона за эту сумму, то побьет свой рекорд. Самой дорогой продажей клуба остается ушедший в МЮ за 50 млн Ромелу Лукаку.
К слову, в прошлом сезоне 21-летний англичанин провел за Эвертон 40 матчей, в которых забил 3 гола и отдал 4 ассиста. В команде Фрэнка Лэмпарда Энтони Гордон играет на обоих флангах атаки.
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