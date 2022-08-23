"Іриски" не хочуть відпускати одного зі своїх лідерів під час цього трансферного вікна. Клуб вже навіть відхилив попередню пропозицію Челсі, яка становила 50 мільйонів євро.

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За інформацією Sky Sports, лондонці не налаштовані відступати і приготували нову пропозицію на 70 мільйонів. Якщо Евертон погодиться продати Ентоні Гордона за цю суму, то поб'є свій рекорд. Найдорожчим продажем клубу залишається Ромелу Лукаку, який пішов у МЮ за 50 млн.

До слова, у минулому сезоні 21-річний англієць провів за Евертон 40 матчів, у яких забив 3 голи та віддав 4 асисти. У команді Френка Лемпарда Ентоні Гордон грає на обох флангах атаки.

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