Челсі готовий віддати 70 мільйонів за зіркового одноклубника Миколенка
Лондонський клуб не полишає спроб переманити у свій склад форварда Евертона Ентоні Гордона.
"Іриски" не хочуть відпускати одного зі своїх лідерів під час цього трансферного вікна. Клуб вже навіть відхилив попередню пропозицію Челсі, яка становила 50 мільйонів євро.
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За інформацією Sky Sports, лондонці не налаштовані відступати і приготували нову пропозицію на 70 мільйонів. Якщо Евертон погодиться продати Ентоні Гордона за цю суму, то поб'є свій рекорд. Найдорожчим продажем клубу залишається Ромелу Лукаку, який пішов у МЮ за 50 млн.
До слова, у минулому сезоні 21-річний англієць провів за Евертон 40 матчів, у яких забив 3 голи та віддав 4 асисти. У команді Френка Лемпарда Ентоні Гордон грає на обох флангах атаки.
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