Права на 29-летнего вратаря принадлежат Челси, а Реал просто арендовал игрока из-за сложной травмы Тибо Куртуа. Ожидается, что бельгиец в новом сезоне снова станет первым номером Мадрида.

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Королевский клуб еще не принял решение, следует ли подписывать Кепу на полноценной основе. Однако в Челси он не останется. По информации DEFENSA CENTRAL, лондонцы уже имеют резервный план. Аррисабалага может стать разменной монетой во время соглашения с Валенсией. Источник утверждает, что Челси запланировал трансфер Гиорги Мамардашвили. За него "летучим мышам" могут отдать Кепу и доплатить определенную сумму.

Словом, у этой ситуации много теоретических сценариев. Пока можно утверждать только одно – Куртуа после восстановления снова станет первым голкипером Реала. Судьбу Кепы и Лунина клубу еще предстоит определить. Если раньше мадридцы склонялись к выкупу испанца, то уверенная игра украинца породила сомнения в уместности дополнительных расходов.

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