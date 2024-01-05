Права на 29-річного воротаря належать Челсі, а Реал просто орендував гравця через складну травму Тібо Куртуа. Очікується, що бельгієць у новому сезоні знову буде першим номером Мадрида.

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Королівський клуб ще не ухвалив рішення, чи варто підписувати Кепу на повноцінній основі. Однак в Челсі він не залишиться. За інформацією DEFENSA CENTRAL, лондонці вже мають резервний план. Аррісабалага може стати розмінною монетою під час угоди з Валенсією. Джерело стверджує, що Челсі запланував трансфер Гіоргі Мамардашвілі. За нього "кажанам" можуть віддати Кепу та доплатити певну суму.

Словом, ця ситуація має багато теоретичних сценаріїв. Поки можна стверджувати лише одне – Куртуа після відновлення знову буде першим голкіпером Реала. Долю Кепи та Луніна клубу ще належить визначити. Якщо раніше мадридці схилялися до викупу іспанця, то впевнена гра українця породила сумніви в доречності додаткових витрат.

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