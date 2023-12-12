За півтора року правління Тодда Бьолі лондонський клуб витратив на трансфери понад мільярд фунтів, але Маурісіо Почеттіно однаково невдоволений нинішнім складом. Тренер "синіх" розраховує на підсилення вже у найближче вікно, інформує TeamTalk.

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Спочатку Челсі потрібно позбутися "баласту", щоб розширити бюджет і звільнити місця в складі. До чорного списку Почеттіно входять 7 прізвищ – Ноні Мадуеке, Трево Чалоба, Армандо Броя, Марк Кукурелья, Аксель Дісасі, Іан Маатсен та Мало Гюсто. Дехто лише минулого літа прийшов за серйозні суми, але швидко "скис" на Стемфорд Брідж.

Михайло Мудрик до зони ризику не входить, хоча розслаблятися також не варто. Челсі планує щонайменше один дорогий трансфер в лінію атаки, тому українець просто отримає інших конкурентів.

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