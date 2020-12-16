"Очень разочарован. Мы должны были заканчивать игру при счете 1:0. Когда играешь не очень хорошо, нельзя пропускать такие контратаки.

Неожиданный камбэк "волков" в видеообзоре матча Вулверхэмптон – Челси – 2:1

Хорошая игра обеспечивает результат. В последнее время мы играли очень хорошо, и, возможно, ребята подумали: "Мы хорошо играем". Когда начинаешь так думать, случаются такие вещи. Это АПЛ. Если не показываешь хорошую игру, то уступаешь в матчах", – цитирует Лэмпарда BBC Sports.

К слову, Челси из-за поражения может потерять 5 место в случае побед соседей по турнирной таблице. Вулверхэмптон поднялся на десятое место и лишь на 5 пунктов отстает от лидеров.

Вулверхэмптон в компенсированное время одержал волевую победу над Челси