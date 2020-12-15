Челси неожиданно уступил Вулверхэмптону на выезде. Смотрите видео голов и интересных моментов поединка на "Футбол 24".

Челси ожидаемо вышел вперед, правда произошло это лишь в дебюте второго тайма. Это Жиру пробил голкипера, а тот не справился с ударом.

Вулверхэмптон в компенсированное время одержал волевую победу над Челси

А дальше Вулверхэмптон побежал отыгрываться и ему это удалось – сначала Поденсе элегантным ударом расстрелял вратаря, а добил "пенсионеров" Нету на 90+5 минуте после образцовой контратаки.

Челси из-за поражения может потерять 5 место в случае побед соседей по турнирной таблице. Вулверхэмптон поднялся на десятое место и лишь на 5 пунктов отстает от лидеров.