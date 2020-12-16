"Дуже розчарований. Ми повинні були закінчувати гру за рахунку 1:0. Коли граєш не дуже добре, не можна пропускати такі контратаки.

Несподіваний камбек "вовків" у відеоогляді матчу Вулверхемптон – Челсі – 2:1

Хороша гра забезпечує результат. Останнім часом ми грали дуже добре, і, можливо, хлопці подумали: "Ми добре граємо". Коли починаєш так думати, трапляються такі речі. Це АПЛ. Якщо не показуєш хорошу гру, то поступаєшся в матчах", – цитує Лемпарда BBC Sports.

До слова, Челсі через поразку може втратити 5 сходинку у випадку перемог сусідів по турнірній таблиці. Вулверхемптон піднявся на десяте місце та лише на 5 пунктів відстає від лідерів.

Вулверхемптон у компенсований час здобув вольову перемогу над Челсі