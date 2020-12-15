Чемпионат Англии 2020/21, 13-й тур

Вулверхэмптон – Челси – 2:1

Голы: Поденсе, 66, Нету, 90+5 – Жиру, 49

Манчестер Сити – Вест Бромвич Альбион – 1:1

Голы: Гюндоган, 30 – Диаш, 43 (автогол)

Программу 13-го тура АПЛ открывал домашний поединок Вулверхэмптона против Челси. В первом тайме особой остроты не возникало: за 45 минут можно вспомнить разве что замыкание углового в исполнении Жиру (над перекладиной) и удар Нету с лёту с дальней дистании – мяч прошёл рядом с левой штангой! Кроме того, был эпизод с попаданием в руку Коуди в штрафной "вулвз", но арбитр Стюарт Атуелл после просмотра видеоповтора отказался назначать пенальти – мяч задел конечность после удара в лицо. На перерыв футболисты ушли при нулях на табло.

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Второй тайм был похож на первый, однако в нём появились голы. Счёт на 49-й минуте открыл Жиру, который замкнул прострел с левого фланга мощным ударом с лёту. Патрисиу вроде и поймал мяч, но уже за линией ворот – 0:1! На 55-й минуте Фабиу Силва мог сравнять счёт, но его гол отменили из-за офсайда. Спасти хозяев смог Поденсе, который на 66-й минуте ворвался на левый край штрафной, качнул защитника и мощгл пробил в ближний угол – 1:1! На 83-й же Вулверхэмптон мог ещё и пенальти заработать, но VAR снова был против.

Впрочем, избежать поражения Челси не было суждено. На 90+5-й минуте "волки" провели контратаку, в завершении которой Нету ворвался на левый край штрафной и мощно выстрелил под дальнюю штангу – 2:1! Вулверхэмптон празднует победу, а Челси теряет шанс сравняться по очкам с лидерами АПЛ.

Манчестер Сити в родных стенах принимал Вест Бромвич. На 30-й минуте "горожане" открыли счет – Стерлинг отдал прекрасную передачу в штрафную на Гюндогана, который мгновенно пробил в левый нижний угол. Под занавес тайма Аджай пробивал по воротам, и мяч рикошетом от Рубена Диаса влетел в сетку – 1:1.

Во второй половине встречи хозяева окончательно перехватили контроль над мячом и выглядели явными фаворитами встречи. В конце поединка "горожане" проводили атаку за атакой и имели множество шансов вырваться вперед, но защита Вест Бромвича выстояла. В итоге – боевая ничья.

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