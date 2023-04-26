"Аристократы" беспрецедентно застряли в нижней половине турнирной таблицы, проиграв три предыдущих матча чемпионата. Да и вообще, последний раз "синие" побеждали еще 11 марта! Более того, Мудрик и Ко сохраняют математические шансы на вылет в Чемпионшип. Чтобы хоть чуть-чуть развеять сплошной негатив, команде Лэмпарда требовалась победа.

Не лучшая полоса продолжалась и у Брентфорда. Команда Томаса Франка не побеждала в шести турах. Правда, ранее набранные очки позволяли "пчелам" находиться на десятой строчке, как раз над своим сегодняшним соперником.

Лэмпард удивил стартовым составом, оставив в запасе Фелиша и Мудрика, сделав ставку на Галлахера и Канте под единственным форвардом, функции которого выполнял Стерлинг. Игра стартовала сонно и шла, вообще-то, в районе центрального круга. Можно вспомнить рейд с острым прострелом от Чилвелла, заблокированный удар Канте, подключение со второго этажа от Силвы или первый действительно опасный удар от Энцо, когда кипер гостей вынул мяч из-под перекладины. Но в целом действия "аристократов" в атаке внушали скуку. Полный кризис новых идей!

Брентфорд, который подал свой первый угловой на 37-й минуте, сразу же воплотил его в гол. Мяч после навеса от флажка задел Аспиликуэту и юркнул в дальний угол ворот Кепы. До свистка на перерыв хозяева так и не пришли в себя от шока. Назревала необходимость замен сразу же из раздевалки.

Лэмпс оправдал такие ожидания: бросил в бой Мудрика и Обамеянга. Челси перестроился на 4-3-3 и направил на оборону гостей всю свою агрессию. Первые минут 15 казалось, что вот-вот Брентфорд затрещит по швам. Заработали фланги, несколько неплохих поводов для того, чтобы сравнять счет, упустил Обамеянг. После 60-й минуты пыл хозяев начал угасать. К тому же гости умело его гасили.

А на 78-й минуте "пчелы" убийственно подстерегли Челси на контратаке. Мбеумо протянул мяч от центрального круга, вошел в штрафную, выдержал паузу и прошил Кепу не без рикошета – 0:2. Стемфорд Бридж начал пустеть на глазах – фаны "синих" длинными шеренгами покидали свои сектора. Лэмпард аврально выпустил Фелиша и Мадуэке – слишком поздно. Тринадцатое поражение Челси в чемпионате. До зоны вылета каких-то 10 очков.

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