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Челси близок к трансферу Тиагу Силвы

18:46 - Читати українською
Челси близок к трансферу Тиагу Силвы
Тиагу Силва / Официальный сайт ПСЖ

Капитан ПСЖ Тиагу Силва может сменить французскую клубную прописку на английскую.

Бразилец уже в ближайшее время может стать игроком лондонского Челси, сообщает авторитетное издание The Guardian.

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По информации источника, Фрэнк Лэмпард заинтересован в усилении защитной линии своей команды и рассматривает возможность подписания опытного Тиагу Силвы на правах свободного агента. Сейчас интенсивно ведутся переговоры с самим защитником.

Напомним, 35-летний бразилец присоединился к ПСЖ в 2012 году. В прошлом сезоне Лиги 1 Тиагу Силва сыграл 21 матч, но результативными действиями не отличался. Финал ЛЧ против Баварии станет последним матчем для защитника в составе французского гранда.

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