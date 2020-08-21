Челси близок к трансферу Тиагу Силвы

Бразилец уже в ближайшее время может стать игроком лондонского Челси, сообщает авторитетное издание The Guardian.

Тиагу Силва: ПСЖ пишет историю и не хочет останавливаться на достигнутом

По информации источника, Фрэнк Лэмпард заинтересован в усилении защитной линии своей команды и рассматривает возможность подписания опытного Тиагу Силвы на правах свободного агента. Сейчас интенсивно ведутся переговоры с самим защитником.

Напомним, 35-летний бразилец присоединился к ПСЖ в 2012 году. В прошлом сезоне Лиги 1 Тиагу Силва сыграл 21 матч, но результативными действиями не отличался. Финал ЛЧ против Баварии станет последним матчем для защитника в составе французского гранда.

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