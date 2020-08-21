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Челсі близький до трансферу Тьягу Сілви

18:46 - Читать на русском
Челсі близький до трансферу Тьягу Сілви
Тьягу Сілва / Офіційний сайт ПСЖ

Капітан ПСЖ Тьягу Сілва може змінити французьку клубну прописку на англійську.

Бразилець вже найближчим часом може стати гравцем лондонського Челсі, повідомляє авторитетне видання The Guardian.

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За інформацією джерела, Френк Лемпард зацікавлений у підсиленні захисної лінії своєї команди та розглядає можливість підписання досвідченого Тьягу Сілви на правах вільного агента. Наразі інтенсивно ведуться перемовини з самим захисником.

Нагадаємо, 35-річний бразилець приєднався до складу ПСЖ в 2012 році. У минулому сезоні Ліги 1 Тьягу Сілва зіграв 21 матч, але результативними діями не відзначався. Фінал ЛЧ проти Баварії стане останнім матчем для захисника у складі французького гранда.

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Теги
ПСЖ ПСЖ Трансфери Трансфери Чемпіонату Англії Френк Френк Лемпард Тьягу Тьягу Сілва Челсі Челсі Англія
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