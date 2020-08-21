Тиагу Силва: ПСЖ пишет историю и не хочет останавливаться на достигнутом

"Все в наших руках, мы можем закончить сезон так, как и планировали. Клуб отмечает свое 50-летие, а мой контракт заканчивается. Играя против Аталанты я не был уверен, будет ли это моя последняя игра за клуб или мне еще выпадет шанс.

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Я совершенно спокоен и очень доволен всем, что пережил в команде. И если этот финал станет моей последней игрой за ПСЖ, я буду счастлив. Я сделал все что мог. Сейчас же мы пишем историю и не хотим останавливаться на достигнутом.

О Баварию говорить довольно легко. Все любители футбола знают, что это образец для подражания как на европейской, так и на мировой арене. Команда играет очень качественно. Все начинается с их вратаря, который является одним из лучших в мире, и заканчивается форвардом, лучшим бомбардиром Лиги чемпионов в этом сезоне. Мы уважаем Баварию, но должны постараться сыграть на самом высоком уровне", – поделился Силва в комментарии официальному сайту парижан.

Напомним, финал Лиги чемпионов ПСЖ – Бавария запланирован на 23 августа, начало в 22:00.

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