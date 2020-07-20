Челсі близький до підписання Хаверца за 80 млн євро, – The Athletic

Півзахисник Байєра Кай Хаверц, найімовірніше, продовжить кар'єру в Лондоні. Челсі наблизився до трансферу хавбека збірної Німеччини.

"Пенсіонери" перебувають за крок від підписання хавбека Байєра Кая Хаверца. Челсі – єдиний клуб, який погодився заплатити за 21-річного німця 80 млн євро, інформує The Athletic.

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Сам Хаверц прагне змінити клуб та вже начебто узгодив попередній контракт з лондонцями. На лідера Байєра претендували й інші клуби, але жоден із них виявився не готовим до фінансових апетитів "фармацевтів".

У сезоні 2019/20 Хаверц провів 30 матчів у Бундеслізі, в яких відзначився 12-ма голами та 6-ма асистами. Його угода розрахована до 30 червня 2022 року.

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