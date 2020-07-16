Байер определился с окончательной ценой на Хаверца – немецкие СМИ уверены в трансфере хавбека в АПЛ

Похоже, хавбек сборной Германии и Байера Кай Хаверц все ближе к переезду из Бундеслиги.

Байер готов отпустить Кая Хаверца, если потенциальный покупатель предложит 100 млн евро, сообщает kicker.

Челси сможет подписать Хаверца только при одном условии, – журналист

Немецкое издание утверждает, что основным претнедентом на игрока являтся Челси, где, вероятно, 21-летний талант и продолжит карьеру. Одно из условий Байера, что они попрощаются хавбеком только после розыгрыша Лиги Европы. В 1/8 финала ЛЕ "фармацевты" сразятся с Рейнджерс.

В нынешнем сезоне Бундеслиги Хаверц провел 30 матчей, в которых отметился 12-ю голами и 6-ю ассистами.

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