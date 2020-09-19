"У нас нет никакого противостояния. Вам нужно перестать читать газеты. Я этого не понимаю. Когда вы задаёте мне вопросы, я даю ответы, но каждый воспринимает их так, как ему захочется. Вся история создана вами. Это вы устраиваете соперничество между нами. Но зачем?

Клопп опасается конкуренции Челси, который получил мощное усиление

Наверняка Фрэнк – отличный парень, мы не так хорошо знакомы. Но на бровке мы оба хотим, чтобы наши команды победили. Я слышал, многие рады, что вернулось старое противостояние, как у Венгера с Фергюсоном. Но миру не нужны такие истории – только некоторым из вас, журналистов", – цитирует Клоппа Liverpool Echo.

Напомним, в прошлом сезоне во время матча 37 тура АПЛ между Ливерпулем и Челси (5:3) оба наставника вступили в словесную перепалку, по-разному трактовав нарушение правил на Садио Мане. И хотя оба коуча еще до конца поединка погасили свои эмоции и после финального свистка пожали друг другу руки, СМИ до сих пор пытаются "раскрутить" отголосок этого мини-конфликта.

Поединок 2-го тура АПЛ между Челси и Ливерпулем состоится уже в ближайшее воскресенье, 20 сентября. Начало матча в 18:30.

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