"У нас немає жодного протистояння. Вам потрібно перестати читати газети. Я цього не розумію. Коли ви ставите мені питання, я даю відповіді, однак кожен сприймає їх так, як йому заманеться. Вся історія створена вами. Це ви влаштовуєте суперництво між нами. Але навіщо?

Клопп побоюється конкуренції Челсі, який отримав потужне підсилення

Напевно Френк – чудовий хлопець, ми не так добре знайомі. Але на лінії поля ми обидва хочемо, щоб наші команди перемогли. Я чув, що багато хто радий, що повернулося старе протистояння, як у Венгера з Фергюсоном свого часу. Але світу не потрібні такі історії – лише деяким з вас, журналістів", – цитує Клоппа Liverpool Echo.

Нагадаємо, минулого сезону під час матчу 37 туру АПЛ між Ліверпулем та Челсі (5:3) обидва наставники вступили у словесну перепалку, по-різному трактувавши порушення правил на Садьйо Мане. І хоча обидва коучі ще до кінця поєдинку приборкали свої емоції і після фінального свистка потиснули один одному руки, ЗМІ дотепер намагаються "розкрутити" відголосок цього міні-конфлікту.

Поєдинок 2-го туру АПЛ між Челсі та Ліверпулем відбудеться вже найближчої неділі, 20 вересня. Початок матчу о 18:30.

Челсі бомбить трансферний ринок: 3 зірки, фіналіст ЛЧ і німецький "принц" – 200 мільйонів, які й не снилися конкурентам