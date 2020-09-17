"Есть очень много угроз. Челси прекрасно поработал на рынке, у них невероятная команда. Нам и в прошлом сезоне пришлось пережить немало проблем от них.

Клопп раскрыл свои планы после завершения контракта с Ливерпулем

Кристиан Пулишич пропустил первый тур, но к нашей игре он, вероятно, будет готов. Я хорошо знаю Кая Хаверца по выступлениям в Бундеслиге – он сыграет немалую роль в этом сезоне. Большое количество сильных игроков в каждой линии – это не самая большая угроза. Нам нужно остерегаться всего Челси, как команды, именно так устроен футбол", – цитирует Клоппа Sky Sports.

Добавим, что очная встреча Ливерпуля и Челси в рамках 2 тура АПЛ состоится уже в воскресенье (20 сентября).

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