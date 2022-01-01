Челси – Ливерпуль: Клопп не сможет руководить командой в технической зоне
Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп пропустит матч 21 тура АПЛ против Челси.
Руководить действиями мерсисайдцев со скамейки для запасных будет ассистент немецкого специалиста Пепейн Лейндерс, сообщает официальный сайт Ливерпуля.
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Юрген Клопп вынужден пойти на изоляцию, поскольку его тест на коронавирус показал сомнительный результат. У тренера есть легкие симптомы.
К слову, в преддверии очной встречи в рамках 21-го тура АПЛ Челси и Ливерпуль занимают второе и третье места соответственно. В активе подопечных Томаса Тухеля на одно очко больше, но у Ливерпуля еще есть матч в запасе.
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