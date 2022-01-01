Руководить действиями мерсисайдцев со скамейки для запасных будет ассистент немецкого специалиста Пепейн Лейндерс, сообщает официальный сайт Ливерпуля.

Клопп сообщил о новых случаях COVID-19 в лагере Ливерпуля

Юрген Клопп вынужден пойти на изоляцию, поскольку его тест на коронавирус показал сомнительный результат. У тренера есть легкие симптомы.

К слову, в преддверии очной встречи в рамках 21-го тура АПЛ Челси и Ливерпуль занимают второе и третье места соответственно. В активе подопечных Томаса Тухеля на одно очко больше, но у Ливерпуля еще есть матч в запасе.

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