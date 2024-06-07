Гвардиола во время отпуска в США сходил с женой на первую игру финала плей-офф НБА. Пеп сидел в мерче Бостона в первом ряду и открыто болел за хозяев.

Pep Guardiola, presente para vivir las #NBAFinals como hincha de... Boston.pic.twitter.com/sQMx2nSkZK — VarskySports (@VarskySports) June 7, 2024

Селтикс уверенно победили 107:89 и повели в серии с Маверикс. За Бостон два очка набрал Святослав Михайлюк. Пеп перед игрой эмоционально давал советы тренеру украинца Джо Маззулле.

Гвардиола в прошлом сезоне выиграл АПЛ, закрепив доминирование Манчестер Сити в Англии. В Лиге чемпионов "горожане" вылетели от Реала, а финал Кубка Англии проиграли МЮ. Пеп заверил, что еще сезон точно будет тренировать Сити.

"Любит карбонару": в Англии раскрыли мотивы ухода Гвардиолы из Ман Сити и намекнули на будущее место работы