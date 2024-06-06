"За последние несколько недель Люк Шоу демонстрирует существенные улучшения в процессе восстановления. Думаю, он сможет выйти на поле в матче второго тура группового этапа Евро. Он проделал хороший объем работы и бегал на большой скорости. Полагаю, мы можем рискнуть. Я получил достаточно доказательств, чтобы верить в то, что этот риск окупится. Не забывайте, что Люк – левша, который нацелен на атаку.

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Я решил взять на турнир девятерых защитников, это – одна из причин, почему мы не заявили Магуайра. Он стал бы десятым защитником, и в этом случае мы нарушили бы баланс. Харри добился некоторого прогресса в своём восстановлении, но ему всё равно было бы сложно подойти во всеоружии к началу турнира. Мы бы точно не смогли рассчитывать на него на групповом этапе.

Грилиш и Мэддисон? По моим ощущениям другие игроки провели более сильный сезон, особенно в последние шесть месяцев. Но это было непростое решение", – цитирует ВВС Саутгейта.

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