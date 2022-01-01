Челсі – Ліверпуль: Клопп не зможе керувати командою у технічній зоні
Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп пропустить матч 21-го туру АПЛ проти Челсі.
Керуватиме діями мерсисайдців із лави для запасних асистент німецького фахівця Пепейн Лейндерс, повідомляє офіційний сайт Ліверпуля.
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Юрген Клопп змушений піти на ізоляцію, оскільки його тест на коронавірус показав сумнівний результат. Зазначається, що у тренера є легкі симптоми.
До слова, напередодні очної зустрічі в рамках 21-го туру АПЛ Челсі та Ліверпуль посідають друге і третє місця відповідно. В активі підопічних Томаса Тухеля на одне очко більше, але Ліверпуль ще має матч у запасі.
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