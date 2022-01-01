Керуватиме діями мерсисайдців із лави для запасних асистент німецького фахівця Пепейн Лейндерс, повідомляє офіційний сайт Ліверпуля.

Клопп повідомив про нові випадки COVID-19 у таборі Ліверпуля

Юрген Клопп змушений піти на ізоляцію, оскільки його тест на коронавірус показав сумнівний результат. Зазначається, що у тренера є легкі симптоми.

До слова, напередодні очної зустрічі в рамках 21-го туру АПЛ Челсі та Ліверпуль посідають друге і третє місця відповідно. В активі підопічних Томаса Тухеля на одне очко більше, але Ліверпуль ще має матч у запасі.

Манчестер Сіті у компенсований час вирвав перемогу в Арсенала – пенальті та вилучення поховали "канонірів"