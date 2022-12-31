"У нас есть три новых случая COVID-19 в команде и еще несколько среди персонала, поэтому сейчас не так круто. Я не могу раскрыть имена, но вы все поймете послезавтра по заявке. Тогда будет ясно кто инфицирован.

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У нас никогда не было такой большой вспышки, где бы было 10, 15, 20 игроков, но сейчас с каждым днем все становится больше. Когда утром стоишь и ждешь результата, это кажется лотереей", – цитирует Клоппа сайт мерсисайдцев.

Матч 21-го тура АПЛ Челси – Ливерпуль запланирован на 2 января, начало в 18:30.

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