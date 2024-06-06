30 июня - последний день финансового года. Эта дата является дедлайном для шестерых клубов АПЛ в вопросе возможного нарушения правил прибыли и устойчивого развития. Как информирует Sky Sports, руководству Челси, Ньюкасла, Астон Виллы, Эвертона, Ноттингем Форест и Лестера придётся продать одного или двух игроков, чтобы их клубы смогли соответствовать стандартам рентабельности.

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Иными словами, клубы должны доказать, что они понесли убытки в размере не более 105 миллионов фунтов стерлингов за последние три года (или меньше, если они провели часть этого времени за пределами элитного дивизиона). Если вышеназванная шестёрка клубов не успеет решить свои проблемы, им будет грозить вычет очков. По ходу сезона 2023/24 АПЛ дважды лишала Эвертон очков за различные финансовые нарушения. Ноттингем Форест также был наказан, но один раз.

Трансферное окно в Англии откроется 14 июня – в день открытия Евро-2024. Напомним, что в составе Челси выступает Михаил Мудрик, а цвета Эвертона защищает Виталий Миколенко.

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