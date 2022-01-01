Арсенал принимал Ман Сити в 21-м туре Премьер-лиги (1:2). Отчет о матче 1 января 2022 года читайте в этой новости на "Футбол 24".

Первый день 2022 года подарил отличный матч Английской Премьер-лиги. Поединок Арсенал – Манчестер Сити начался в 14:30 по Киеву. Команда Гвардиолы набрала 50 пунктов и возглавляет турнирную таблицу. В последний раз "горожане" теряли очки в АПЛ еще 30 октября, а их победная серия в чемпионате насчитывала уже 10 поединков. Арсенал тоже в хорошей форме. Команда Микеля Артеты, пропустившего матч через коронавирус, выиграла 4 последних поединка Премьер-лиги и поднялась в топ-4. У "канониров" было 35 очков.

Александр Зинченко неожиданно оказался вне заявки. Украинец просидел в запасе предыдущий матч против Брентфорда, а прежде выходил в старте 5 раз подряд. Журналист сообщил о положительном результате теста на коронавирус у игрока сборной Украины. Клуб, правда, отметил, что Зинченко не полностью готов к игре. В итоге на позиции левого защитника вышел Аке, а Канселу, переживший нападение злоумышленников, закрывал правый фланг.

Ман Сити создал первый момент (Жезус пробил мимо ворот), но и Арсенал не отсиживался в защите. Обе команды пытались быстро проходить центр поля, избегая длительного контроля мяча. Одна из таких быстрых атак хозяев завершилась падением Эдегора после контакта с Эдерсоном. Арбитр, как и VAR, решили, что голкипер Сити не фолил. Гости ответили еще острее – Диаш после подачи Стерлинга опередил Рэмсдейла, но не попал в уже пустые ворота!

Обмен моментами продолжился. Эдерсон спас Сити после удара Мартинелли с нескольких метров, а де Брюйне с линии штрафной пробил над дальней девяткой. Но на 31-й минуте Арсенал все-таки забил. Тирни отдал в штрафную на Букайо Сака, а вице-чемпион Европы ударом в касание положил мяч в левый нижний угол!

"Канониры" начали разрывать соперника на контратаках – еще до конца тайма Мартинелли мог удвоить преимущество лондонцев, однако чуть не попал в дальнюю девятку. Бразилец самостоятельно создал еще один момент, пройдя Канселу и Диаша, однако промахнулся. В итоге, 1:0 после 45 минут – Арсенал, в отличие от Ман Сити, в довольно равной игре свой момент реализовал.

На старте второго тайма Ман Сити получил право на пенальти. Бернарду Силву упал в борьбе с Джакой, а рефери после просмотра повтора назначил 11-метровый, который реализовал Рияд Марез.

И тут же Арсенал только чудом снова не вышел вперед. Аке выбил мяч из линии ворот после неудачной срезки от Ляпорта. Мартинелли, добивая, пробил выше! Сразу после этого Габриэл оставил "канониров" в меньшинстве, получив вторую желтую. Интересно, что первую карточку защитник получил за то, что наступал на 11-метровую отметку перед пенальти. Сотое удаление для игроков Арсенала в истории АПЛ – антирекордный показатель.

В большинстве Ман Сити не создал по-настоящему острых моментов, чтобы вырвать победу вплоть до 90+3 минуты. Родри с линии вратарской таки прошил Рэмсдейла и принес гостям тяжелую победу. Ман Сити довел победную серию в чемпионате до 11-ти матчей, а Арсенал проиграл команде Гвардиолы в 10-м поединке АПЛ подряд. "Канониры" провели хороший матч и вполне могли даже выиграть, но фарт был на стороне гостей.

Манчестер Сити сохранил лидерство, набрав 53 очка. У Арсенала 35 баллов и 4 место.

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