Динамо опередило Шахтер в борьбе за Александра Пихаленка, а теперь назревает новое трансферное столкновение.

Оба украинских гранда сделали предложения по 24-летнему нападающему Зари Эдуардо Герреро, утверждает администратор фан-сайта луганского клуба.

Динамо не планирует раздавать своих игроков другим клубам УПЛ: "Мы платим деньги, живые конкретные деньги"

Динамо предложило 1,5 млн (очевидно, валюты) и двух игроков – Владимира Шепелева и Александра Андриевского. Президент Зари Евгений Геллер якобы хочет 4 млн. Подробности ставки Шахтера источник не раскрывает.

Отметим, что Герреро в этом сезоне провел 33 матча во всех турнирах, оформив 13 голов и 4 ассиста. По данным Transfermarkt, контракт панамца с Зарей рассчитан до лета 2027-го, а цена составляет 1,2 млн евро.

Динамо само себе стрельнуло в ногу: кто проиграл чемпионство Шахтеру, которому ничем не уступали, но надежда есть