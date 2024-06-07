"Думаю, я, Забарный, Цыганков сделали определенную рекламу для нынешнего поколения украинских игроков. Сейчас уже спрашивают, кто в Украине еще может. Думаю, вскоре много наших футболистов будут играть в топ-чемпионатах Европы.

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Это совсем другое поколение. Сейчас все стали более профессиональными. Могу сказать за себя и за Виктора – мы в Жироне постоянно работаем над собой, и они немножко в шоке от этого, потому что они не привыкли к этому. После тренировки мы идем в зал. Перед тренировкой мы в зале. Они на нас смотрят совсем по-другому сейчас.

Раньше для них украинский футболист был – это такой ленивый, где-то загулять, выпить. У них была такая картинка, такой профайл украинского футболиста. Думаю, что теперь все по-другому", – резюмировал Довбик в интервью пресс-службе УАФ.

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