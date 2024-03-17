Михаил Мудрик забил гол за Челси против Лидса в 1/8 финала, поэтому меняет роль запасного в АПЛ на кубковую основу. Нынешний соперник команды Почеттино – снова из Чемпионшипа. Чемпионы Англии 2016 являются лидерами второго по классу дивизиона. Где смотреть матч Челси – Лестер онлайн? Игру транслирует канал Setanta Sports+. Начало в 14:45. Напомним, накануне в полуфинал Кубка Англии пробились Манчестер Сити и Ковентри, который также представляет Чемпионшип.

Мудрик получил новое прозвище в Челси – украинец выдал суперсерию, стал плохим парнем и затмил еще более дорогих звезд

Челси: Петрович – Гюсто, Дисаси, Чалоба, Кукурелья – Кайседо, Галлахер – Палмер, Мудрик, Стерлинг – Джексон