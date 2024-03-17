Михайло Мудрик забив гол за Челсі проти Лідса в 1/8 фіналу, тож міняє роль запасного в АПЛ на кубкову основу. Нинішній суперник команди Почеттіно – знову з Чемпіоншипа. Чемпіони Англії 2016 є лідерами другого за класом дивізіону. Де дивитися матч Челсі – Лестер онлайн? Гру транслює канал Setanta Sports+. Початок о 14:45. Нагадаємо, напередодні у півфінал Кубка Англії пробилися Манчестер Сіті та Ковентрі, який також представляє Чемпіоншип.

Мудрик отримав нове прізвисько в Челсі – українець видав суперсерію, став поганим хлопцем і затьмарив ще дорожчих зірок

Челсі: Петровіч – Гюсто, Дісасі, Чалоба, Кукурелья – Кайседо, Галлахер – Палмер, Мудрик, Стерлінг – Джексон

Лестер: Столярчик – Чудхурі, Фас, Вестергор, Дойл – Вінкс, Ндіді – Фатаву, Дюсбері-Холл, Мавідіді – Дака