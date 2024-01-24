Кубок Испании, 1/4 финала

Сельта – Реал Сосьедад – 1:2

Голы: Де ла Торре, 90+2 – Оярсабаль, 2, Беккер, 66

Реал Сосьедад одолел команду Рафу Бенитеса в выездном матче благодаря блицкригу и зимнему новичку. Уже на второй минуте Оярсабаль замкнул головой передачу Микела Мерино, а на 66-й минуте "человек-паук" Шеральдо Беккер забил первый мяч за басков в дебютном для себя матче за команду.

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Суринамец отпраздновал этот гол жестами супергероя, но местным болельщикам это явно не понравилось – они начали демонстрировать в адрес Беккера нелицеприятные жесты. Спустя какое-то время "человек-паук" оказался на газоне в лежачем положении – было не совсем понятно, получил ли он повреждение или просто устал. Однако, в конце концов Шеральдо продолжил игру. А вот экс-одноклубник Александра Зинченко по Арсеналу Киран Тирни действительно травмировался и был заменён.

В компенсированное время Сельта отыграла один мяч, поэтому формально именно "человек-паук" принёс баскам победу.

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