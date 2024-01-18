Беккер пописал с Реалом Сосьедад контракт до 2026 года. Об этом информирует официальный сайт баскского клуба. Согласно AS, сделка обошлась испанцам примерно в 3 млн евро. В новой команде Беккер будет играть в футболке под №11, которую оставил Мохамед-Али Шо – последний перебрался в Ниццу.

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Реал Сосьедад представил болельщикам своего новичка как супергероя. Баскский клуб напомнил, что Шеральдо празднует свои голы, надевая маску Спайдермена. В течение четырёх сезонов в Берлине Беккер сыграл за Унион 140 матчей и забил 24 мяча. Он выделяется своей скоростью и мощным телосложением, и способен закрыть любую позицию в атаке.

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