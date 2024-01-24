Кубок Іспанії, 1/4 фіналу

Сельта – Реал Сосьєдад – 1:2

Голи: Де ла Торре, 90+2 – Оярсабаль, 2, Беккер, 66

Реал Сосьєдад здолав команду Рафу Бенітеса у виїзному матчі завдяки бліцкригу та зимовому новачку. Уже на другій хвилині Оярсабаль замкнув головою передачу Мікела Меріно, а на 66-й хвилині "людина-павук" Шеральдо Беккер забив перший м'яч за басків у дебютному для себе матчі за команду.

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Суринамець відсвяткував цей гол жестами супергероя, але місцевим уболівальникам це явно не сподобалося – вони почали демонструвати на адресу Беккера неприємні жести. Через певний час "людина-павук" опинився на газоні в лежачому положенні – було не зовсім зрозуміло, чи отримав він ушкодження, чи просто втомився. Однак, зрештою Шеральдо продовжив гру. А ось екс-одноклубник Олександра Зінченка по Арсеналу Кіран Тірні справді травмувався і був замінений.

У компенсований час Сельта відіграла один м'яч, тому формально саме "людина-павук" приніс баскам перемогу.

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