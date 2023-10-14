"В Шахтере решили, что ребенку стало плохо. Его начали искать и не нашли. Как мне удалось выяснить, до того, как Роспутько исчез, с ним были согласованы условия нового, почти 5-летнего контракта.

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По моей информации, там была сумма в районе 46-50 тысяч гривен на первый сезон. Не знаю, сколько он получал до этого, но понимаем, что было как-то меньше. И вроде бы Роспутько сказал "Окей", а утром просто исчез.

Что говорят о самом игроке? Говорят, что чувак довольно странный, довольно замкнутый, интроверт, в системе Шахтера находился с U-9. Одним говорит одно, другим – другое. От него уже все открестились. Роспутько – уроженец Горловки, он из Донбасса, его родственники были в России, насколько я знаю. Говорят, это человек, который сознательно считал, что Украина бомбит Донбасс, что сейчас придут наши и освободят нас. В Шахтере мне сказали, что если бы он как-то проявлял это в коллективе, то его точно там не приняли бы.

Я поинтересовался, насколько это классный игрок. В Шахтере мне сказали, что это не проектный игрок. В нем не видели какого-то Зинченко и даже не Коваленко. Его потолок – это уровень команды, которая при определенных обстоятельствах может претендовать на Лигу конференций в УПЛ. В команде же говорят, что игрок качественный – может сыграть опорника, центрального защитника, правого защитника", – сказал Спиваковский в программе "ТаТоТаке".

Напомним, 19-летний Александр Роспутько исчез после матча Юношеской лиги УЕФА против Антверпена (не сел в самолет с командой), а затем попросил убежища в Российской Федерации.

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