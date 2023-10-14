"В Шахтарі вирішили, що дитині стало погано. Його почали шукати і не знайшли. Як мені вдалося з'ясувати, до того, як Роспутько зник, з ним були узгоджені умови нового, майже 5-річного контракту.

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За моєю інформацією, там була сума в районі 46-50 тисяч гривень на перший сезон. Не знаю, скільки він отримував до того, але розуміємо, що було якось менше. І начебто Роспутько сказав "Окей", а зранку просто зник.

Що кажуть про самого гравця? Кажуть, що чувак доволі дивний, доволі замкнутий, інтроверт, у системі Шахтаря перебував з U-9. Одним каже одне, іншим – інше. Від нього вже всі відхрестилися. Роспутько – уродженець Горлівки, він з Донбасу, його родичі були в Росії, наскільки я знаю. Кажуть, це людина, яка свідомо вважала, що Україна бомбить Донбас, що зараз прийдуть наші і звільнять нас. У Шахтарі мені сказали, що якби він якось виявляв це в колективі, то його точно там не прийняли б.

Я поцікавився, наскільки це класний гравець. У Шахтарі мені сказали, що це не проектний гравець. В ньому не бачили якогось Зінченка і навіть не Коваленка. Його стеля – це рівень команди, яка за певних обставин може претендувати на Лігу конференцій в УПЛ. В команді ж кажуть, що гравець якісний – може зіграти опорника, центрального захисника, правого захисника", – сказав Співаковський у програмі "ТаТоТаке".

Нагадаємо, 19-річний Олександр Роспутько зник після матчу Юнацької ліги УЄФА проти Антверпена (не сів у літак з командою), а згодом попросив притулку в Російській Федерації.

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