Лідери Полісся – Пилип Будківський та Василь Кравець – розповіли про неприємний інцидент, який відбувся у поєдинку 21-го туру УПЛ проти Оболоні (0:1).

"Коли люди, які працюють у структурі кажуть такі непристойні речі про нашу команду, то я думаю, що у кожного можуть бути емоції.

Пряма червона і переможний шедевр у відеоогляді матчу Оболонь – Полісся

Якщо поважає себе клуб, то навіщо такі люди, які кажуть погані слова, хочуть битися, провокують. Ну виграли вони, ми їх вітаємо, але такі речі казати не можна", – сказав Будківський у коментарі Football Hub.

"Людина з Оболоні прийшла п'яна і почала щось розказувати. Я рахую, це рівень області, так не має бути, що п'яна людина може потрапити на стадіон, з тренерського штабу, чи хто це. Просто щось сказав пацанам, з перегаром прийшов, почав щось розказувати, пацани почали йому відповідати. Отак все й було", – додав Кравець.

Нагадаємо, Полісся у матчі з Оболонню вже на 2-й хвилині залишилось у меншості, а на 10-й пропустило. Бодай зрівняти житомиряни так і не змогли, зазнавши вже третьої поразки поспіль.

Оболонь здолала Полісся завдяки шедевру Черненка та вилученню на 2-й хвилині – житомиряни не виграли у 7-му турі поспіль