Житомиряне после увольнения Юрия Калитвинцева снова проиграли. Игра с Оболонью началась катастрофично. Уже на второй минуте Чоботенко заработал красную карточку. На 10-й Черненко забил, как оказалось, единственный гол в этом матче. Забил очень красиво.

Оболонь одолела Полесье благодаря шедевру Черненко и удалению на 2-й минуте – житомиряне не выиграли в 7-м туре подряд

Это первая победа киевлян после возобновления сезона, но покинуть зону переходных матчей Оболонь пока не может. Полесье проиграло третий раз подряд и уже опустилось на шестое место в турнирной таблице УПЛ.