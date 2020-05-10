Чех выделил своего самого тяжелого оппонента

Бывший голкипер сборной Чехии, Челси и Арсенала Петр Чех со страхом вспоминает поединки против Манчестер Юнайтед.

"Каждый раз, когда мы играли с Манчестер Юнайтед, я должен был знать, когда Руни получает мяч, потому что он непредсказуем и очень умный.

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Этот парень умеет отбирать, бороться, бегать и наносить удары. Он мог забить со своей половины поля, перехитрить, если ты вышел слишком далеко. Это был челлендж, от которого я получал удовольствие", – цитирует Чеха официальный сайт Челси.

Напомним, Уэйн Руни защищал цвета Манчестер Юнайтед в 2004-2017 годах.

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