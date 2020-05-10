Чех виокремив свого найважчого опонента

Колишній голкіпер збірної Чехії, Челсі і Арсенала Петр Чех зі страхом пригадує поєдинки проти Манчестер Юнайтед.

"Кожного разу, коли ми грали з Манчестер Юнайтед, я повинен був знати, коли Руні отримує м'яч, тому що він непередбачуваний і дуже розумний.

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Цей хлопець вміє відбирати, боротися, бігати і наносити удари. Він міг забити зі своєї половини поля, перехитрити, якщо ти вийшов занадто далеко. Це був челлендж, від якого я отримував задоволення", – цитує Чеха офіційний сайт Челсі.

Нагадаємо, Вейн Руні захищав кольори Манчестер Юнайтед у 2004-2017 роках.

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