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Чех виокремив свого найважчого опонента

22:20 224 Читать на русском
Чех виокремив свого найважчого опонента
Лоран Кошельни та Петр Чех / Фото ФК Арсенал

Колишній голкіпер збірної Чехії, Челсі і Арсенала Петр Чех зі страхом пригадує поєдинки проти Манчестер Юнайтед.

"Кожного разу, коли ми грали з Манчестер Юнайтед, я повинен був знати, коли Руні отримує м'яч, тому що він непередбачуваний і дуже розумний.

"За хвилину тричі прокинув поміж ніг Відічу": Руні – про вихованця Манчестер Юнайтед, який був кращим за Погба

Цей хлопець вміє відбирати, боротися, бігати і наносити удари. Він міг забити зі своєї половини поля, перехитрити, якщо ти вийшов занадто далеко. Це був челлендж, від якого я отримував задоволення", – цитує Чеха офіційний сайт Челсі.

Нагадаємо, Вейн Руні захищав кольори Манчестер Юнайтед у 2004-2017 роках.

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Теги
Англія Петр Чех Петр Чех Вейн Руні Вейн Руні Челсі Челсі Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
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