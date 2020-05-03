"За минуту трижды прокинул между ног Видичу": Руни – о воспитаннике Манчестер Юнайтед, который был лучше Погба

Легенда Манчестер Юнайтед Уэйн Руни считает, что воспитанник клуба Рейвел Моррисон погубил свой талант.

Моррисон покинул манчестерский клуб, так ни разу и не сыграв за главную команду "красных дьяволов". Сейчас контракт 27-летнего полузащитника принадлежит Шеффилд Юнайтед, но Рейвел выступает за Мидлсбро на правах аренды.

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"Я помню, как смотрел на Рейвела Моррисона, и думал: "У этого парня есть все для игры на его позиции. Однажды на тренировке он в течение одной минуты трижды пробросил мяч между ног Неманье Видичу. Однако у него были проблемы с образом жизни и окружением, и это печально, ведь я видел, как в первую команду пробивались Погба, Джесси Лингард и другие игроки, а Рейвел был гораздо лучше любого из них.

Моррисон – доказательство того, что существуют правила, которые должен соблюдать каждый игрок в профессиональном футболе. А там уже можно думать о том, как далеко вы можете пойти, будучи ультрапрофессионалом. Например, Гарри Невилл. Он не великий футболист, но он работал каждую минуту каждой тренировки и максимально использовал все, что у него было.

Сэр Алекс Фергюсон говорил, что самое трудное в жизни – это усердно работать каждый день. Забудьте все свои способности, отбросьте все назад: если будете усердно работать каждый день, то в любой сфере будете успешны", – написал Руни в своей колонке The Sunday Times.

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