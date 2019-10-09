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Чех решил попробовать свои силы в хоккее

9 октября 23:05 34 Читати українською
Чех решил попробовать свои силы в хоккее
Петр Чех / Гилдфорд Финикс

Бывший голкипер Челси и Арсенала Петр Чех стал вратарем хоккейного клуба Гилфорд Финикс.

Петр Чех начал хоккейную карьеру в команде Гилфорд Финикс, сообщает официальный сайт клуба.

Чех официально назначен техническим директором Челси

"Я рад получить возможность сыграть за Финикс и получить опыт игры в хоккейных матчах. Надеюсь, я помогу этой молодой команде достичь своих целей на сезон и выиграть в матчах, в которых буду участвовать.

После 20 лет в профессиональном футболе я получу невероятный опыт заняться тем видом спорта, за которым постоянно наблюдал, будучи ребенком", – отметил Чех в комментарии пресс-службе Гилфорд Финикс.

Шолом, рекорд АПЛ за "сухими" матчами та уникання лави запасних. Культовий Петр Чех прощається з футболом

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