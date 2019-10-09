Чех вирішив спробувати свої сили в хокеї

Колишній голкіпер Челсі та Арсенала Петр Чех став воротарем хокейного клубу Гілдфорд Фінікс.

Петр Чех розпочав хокейну кар'єру в команді Гілдфорд Фінікс, повідомляє офіційний сайт клубу.

Чех офіційно призначений технічним директором Челсі

"Я радий отримати можливість зіграти за Фінікс та отримати досвід гри у хокейних матчах. Сподіваюсь, я допоможу цій молодій команді досягти своїх цілей на сезон та виграти в матчах, у яких братиму участь.

Після 20 років у професіональному футболі я отримаю неймовірний досвід зайнятись тим видом спорту, за яким постійно спостерігав, будучи дитиною", – зазначив Чех у коментарі прес-службі Гілдфорд Фінікс.

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