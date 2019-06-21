Чех официально назначен техническим директором Челси

Экс-голкипер Арсенала и Челси Петр Чех вернулся к "аристократам" в новом амплуа.

"Я очень рад тому, что я снова получил возможность присоединиться к Челси в качестве техничного директора, и помочь создать среду максимально высокого уровня, чтобы продолжить успех клуба за последние 15 лет.

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С нетерпением жду нового вызова и надеюсь, что смогу использовать все мои футбольные знания и опыт, чтобы помочь команде достичь еще большего успеха в будущем", – поделился Чех в комментарии официальному сайту Челси.

Напомним, легендарный вратарь выступал за "аристократов" с 2004 по 2015 год. Четыре раза он становился чемпионом Англии и выигрывал Кубок страны, трижды – Кубок английской лиги. В 2012 году чешский голкипер помог "синим" выиграть Лигу чемпионов, а в 2013-м - Лигу Европы.

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