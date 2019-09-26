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"Чего смотришь, клоун?" – Милевский жестко наехал на лайнсмена матча с БАТЭ

12:35 168 Читати українською
"Чего смотришь, клоун?" – Милевский жестко наехал на лайнсмена матча с БАТЭ
Артем Милевский / ФК Динамо Брест

Форвард Динамо Брест Артем Милевский отличился резким высказываниям в адрес бокового судьи матча 18 тура чемпионата Беларуси против БАТЭ (1:1).

"Стояли с игроком БАТЭ и друг друга держали, а он на меня смотрит и в микрофон говорит, как фантомас. Он мне говорит: "Не держи его". Я говорю: "Что ты на меня смотришь? Клоун! Если кому-то говоришь, то говори мне и сопернику. Чего ты мне одному говоришь?".

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Но это все эмоции. Все было интересно для зрителей: фейерверки, опасные моменты. Игра была открытой. Сложилось как сложилось", – сказал Милевский YouTube-каналу ЧестнОК.

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