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"Чого дивишся, клоуне?" – Мілевський жорстко наїхав на лайнсмена матчу з БАТЕ

12:35 1334 Читать на русском
"Чого дивишся, клоуне?" – Мілевський жорстко наїхав на лайнсмена матчу з БАТЕ
Артем Мілевський / ФК Динамо Брест

Форвард Динамо Брест Артем Мілевський відзначився різким висловлюванням на адресу бокового судді матчу 18 туру чемпіонату Білорусі проти БАТЕ (1:1).

"Стояли з гравцем БАТЕ і один одного тримали, а лайсмен на мене дивиться і в мікрофон говорить, як фантомас. Він мені каже: "Не тримай його". Я кажу: "Що ти на мене дивишся? Клоун! Якщо комусь говориш, то говори мені і супернику. Чого ти мені одному говориш?".

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Але це все емоції. Все було цікаве для глядачів: феєрверки, небезпечні моменти. Гра була відкритою. Склалося як склалося", – сказав Мілевський YouTube-каналу ЧестнОК.

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Теги
Відеоновини Українці за кордоном Білорусь Динамо Брест Динамо Брест Артем Мілевський Артем Мілевський БАТЕ БАТЕ
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