Голкипер сборной Аргентины Эмилиано Мартинес попытался помешать полиции ударить болельщика во время матча отбора к ЧМ-2026 против Бразилии.

Встреча между двумя сборными превратилась в кошмар, когда на трибунах начались беспорядки. Болельщики обеих команд устроили драку, а вскоре после этого бразильские полицейские начали избивать аргентинцев палками.

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В результате беспорядка Лионель Месси забрал свою команду с поля. Некоторые игроки подошли к трибунам, чтобы унять болельщиков. В разгар драки голкипер сборной Аргентины Эмилиано Мартинес несколько раз пытался запрыгнуть на трибуну, когда увидел, как бразильский полицейский делает замах, чтобы ударить аргентинского фаната.

Подпрыгивая, голкипер несколько раз хлопнул полицейского по плечу. Мартинес кричал, указывал пальцем на представителя закона и жестами призывал его остановиться. Через несколько секунд Эмилиано оттащили.

Матч между Бразилией и Аргентиной все же состоялся. "Альбиселесте" выиграла со счетом 1:0 благодаря голу Отаменди.