Чеферин не стал на защиту Мхитаряна в ситуации с отказом игрока ехать на финал Лиги Европы в Баку

Президент УЕФА Александр Чеферин высказал свое мнение относительно скандала вокруг отказа армянского хавбека Арсенала Генриха Мхитаряна принять участие в финале ЛЕ, который состоится в азербайджанском Баку.

"Мхитарян не хочет ехать в Баку? Это решение игрока. Если футбол прогнется под этим давлением, мы не сможем ничего организовывать в будущем. Нам удалось обеспечить безопасность во время чемпионата Европы во Франции, когда целью террористических атак стала целая страна", – цитирует Чеферин Spiegel.

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Напомним, Азербайджан и Армения находятся в состоянии конфликта из-за территориальных споров, поэтому Генрих решил отказаться от поездки ради своей безопасности.

Финал Лиги Европы между Арсеналом и Челси состоится состоится 29 мая.

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