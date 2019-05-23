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Армения использует Мхитаряна с целью провокации, – МИД Азербайджана

10:20 107 Читати українською
Армения использует Мхитаряна с целью провокации, – МИД Азербайджана
Генрих Мхитарян / Football365

Пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян выступила с заявлением об отказе Мхитаряна участвовать в финальном матче Лиги Европы в Баку.

 

"Лично я, как пресс-секретарь МИД, неоднократно отмечала, что Азербайджан не отождествляет спорт и политику. Азербайджан не впервые принимает престижные спортивные соревнования, в которых принимали участие и спортсмены армянского происхождения.

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К сожалению, этот шаг еще раз наглядно продемонстрировал, что Армения не намерена готовить свой народ к миру, как это было указано в заявлениях сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Армения использует игрока Арсенала армянского происхождения в своих провокационных целях.

Немыслимо и смешно, что моноэтническая Армения, которая проводит этнические чистки на оккупированных азербайджанских территориях, обвиняет Азербайджан в расизме. Сосуществование различных религий и этнических групп в атмосфере мира и толерантности в Азербайджане хорошо известно всему миру", – цитирует Абдуллаеву Спутник Азербайджан.

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