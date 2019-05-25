Чеферін не став на захист Мхітаряна щодо відмови гравця їхати на фінал Ліги Європи в Баку

Президент УЄФА Александер Чеферін висловив свою думку щодо скандалу навколо відмови вірменського хавбека Арсенала Генріха Мхітаряна взяти участь у фіналі ЛЄ, який відбудеться в азербайджанському Баку.

"Мхітарян не хоче їхати в Баку? Це рішення гравця. Якщо футбол прогнеться під цим тиском, ми не зможемо нічого організовувати в майбутньому. Нам вдалося забезпечити безпеку під час чемпіонату Європи у Франції, коли метою терористичних атак стала ціла країна", – цитує Чеферіна Spiegel.

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Нагадаємо, Азербайджан і Вірменія перебувають у стані конфлікту через територіальні суперечки, тому Генріх вирішив відмовитись від поїздки заради своєї безпеки.

Фінал Ліги Європи між Арсеналом та Челсі відбудеться відбудеться 29 травня.

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