Че Че: У меня отличное взаимопонимание с командой

Хавбек Динамо Че Че прокомментировал ничейный поединок с шведскмм Эстерсундом.

"Игра была тяжелой, но такие матчи очень полезны, ведь узнаешь много нового.

Динамо расписало ничью с Эстерсундом в контрольном матче – шведов дважды спасал каркас ворот

Сейчас уже намного легче, ведь ближе познакомился с партнерами по команде, на поле у ​​нас прекрасное взаимопонимание. Все совсем иначе, чем было сразу после моего прихода.

Сейчас трудно сказать, готов ли играть 90 минут. Мы хорошо готовимся, набрали неплохую форму. Думаю, вскоре будем готовы к официальным матчам", – рассказал футболист официальному сайту Динамо.

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