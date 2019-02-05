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УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ДИНАМО КИЕВ - ЭСТЕРСУНД ДИНАМО КИЕВ

Че Че: У меня отличное взаимопонимание с командой

19:02 81 Читати українською
Че Че: У меня отличное взаимопонимание с командой
Че Че / Фото: соцсети

Хавбек Динамо Че Че прокомментировал ничейный поединок с шведскмм Эстерсундом.

"Игра была тяжелой, но такие матчи очень полезны, ведь узнаешь много нового.

Динамо расписало ничью с Эстерсундом в контрольном матче – шведов дважды спасал каркас ворот

Сейчас уже намного легче, ведь ближе познакомился с партнерами по команде, на поле у ​​нас прекрасное взаимопонимание. Все совсем иначе, чем было сразу после моего прихода.

Сейчас трудно сказать, готов ли играть 90 минут. Мы хорошо готовимся, набрали неплохую форму. Думаю, вскоре будем готовы к официальным матчам", – рассказал футболист официальному сайту Динамо.

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Динамо Киев - Эстерсунд: Вторник 05 февраля 2019

Динамо Киев
Матч окончен
0 : 0
Эстерсунд
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