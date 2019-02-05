Динамо розписало нічию з Естерсундом у контрольному матчі – шведів двічі рятував каркас воріт

Динамо та Естерсунд розійшлися миром у спарингу на зборах в Марбельї. Звіт про матч читайте на сайті "Футбол 24".

Контрольний матч

Динамо – Естерсунд – 0:0

Черговим суперником Динамо на другому іспанському зборі став шведський Естерсунд, який свого часу протистояв луганській Зорі у Лізі Європи. Початок гри був запланований на 13:00, проте з технічних причин старт зустрічі було перенесено на півгодини – у шведської команди дорогою на гру зламався автобус.

У стартовому складі киян вийшов Микола Шапаренко, який пропустив матч проти ЦСКА через пошкодження. До слова, та гра завершилась перемогою Динамо з рахунком 3:0.

Початок матчу пройшов без гострих моментів, гра проходила в основному в центрі поля з регулярними фолами, переважно з боку шведської команди, гравці якої місцями діяли доволі грубо. На 14-й хвилині підопічні Хацкевича втратили хорошу нагоду для взяття воріт. Віктор Циганков виконував штрафний метрів з 20-ти, проте пробив дещо вище воріт.

Варто відзначити, що останнім часом стандарти стали фірмовою зброєю Динамо, гравці якого вже забили кілька красивих голів саме після розіграшу штрафних.

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Ще один хороший момент виник на 24-й хвилині. Шапаренко отримав м'яч у штрафному майданчику та без роздумів пробив. Голкіпер був безсилий, але на допомогу йому прийшла стійка. Ще за кілька хвилин черговий удар Миколи низом нейтралізував воротар.

На 36-й хвилині перспективний штрафний не реалізував Циганков. М'яч після удару Віктора влучив у стінку. Через хвилину Фран Соль втратив чудовий шанс. Швидка атака Динамо завершилась прострілом Вербіча на іспанця, новачок киян пробивав у падінні, проте не влучив у порожні ворота – м'яч пролетів набагато вище.

На останніх хвилинах тайму трапився неприємний епізод – Віталій Буяльський в зіткненні із суперником отримав пошкодження. Нагадаємо, раніше кияни вже втратили Йосіпа Піваріча, який зазнав травми в матчі зі Спартою та вже був прооперований. На щастя, Буяльський зміг продовжити гру.

Попри тотальну перевагу "біло-синіх" перший тайм так і завершився без голів.

Друга половина гри пройшла куди спокійніше. Шведи почали фолити значно рідше, але зникли і моменти. Численні навіси та простріли підопічних Хацкевича результату не приносили. Лише на 72-й хвилині Буяльський з гострого кута не зумів влучити у ворота.

На 82-й хвилині каркас воріт вдруге врятував Естерсунд. Після удару Вербіча зі штрафного м'яч влучив у поперечину, після чого вилетів у поле. Це був останній шанс у матчі. 0:0 – підсумок зустрічі.

Наступний матч Динамо проведе завтра, 6 лютого. Суперником киян стане представник США Нью-Інгленд Революшн, зустріч розпочнеться о 17:00.

Стартовий склад Динамо: Бойко – Кендзьора, Бурда, Кадар, Миколенко – Буяльський, Че Че, Шапаренко, Циганков, Вербіч – Соль.